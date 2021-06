Speciale energia: Omv Petrom, Romania può diventare il più grande produttore di gas in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha l'opportunità di diventare il più grande produttore di gas in Europa, soprattutto attraverso i vantaggi offerti dalle risorse del Mar Nero. Lo ha detto Franck Neel, membro del Consiglio di amministrazione di Omv Petrom all'evento Energy Strategy Summit 2021. "Omv Petrom ha sede nell'Europa dell'Est, dove vogliamo sviluppare l'azienda, in termini di transizione energetica. In Grecia abbiamo un impianto di gas naturale che vuole passare dal carbone all'area del gas naturale. Lo abbiamo visto in Bulgaria, dove ci sono due progetti simili. Le cose si stanno muovendo. La Romania ha alcuni vantaggi, soprattutto con il Mar Nero, attraverso il quale ha l'opportunità di diventare il più grande produttore di gas in Europa", ha affermato Neel. "Lo sviluppo del gas garantirebbe alla Romania la sicurezza energetica. Quando guardo però questi progetti, provengono tutti dall'area privata - in Grecia, Bulgaria. Guardando alla Romania, sull'area rinnovabile che Omv Petrom ha sviluppato, è stata sviluppata soprattutto dal settore privato. Il settore privato è qui per aiutare il governo nella transizione energetica. Quindi i termini di accesso, regolamentazione e stabilità normativa sono importanti", ha aggiunto. (Rob)