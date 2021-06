Speciale energia: Omv Petrom, Romania può diventare il più grande produttore di gas in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il membro del Cda di Omv Petrom ha annunciato che la strategia energetica dell'azienda per il 2030 sarà rivelata entro l'ultimo trimestre di quest'anno. "Fino al terzo trimestre - il quarto trimestre arriveremo con la strategia 2030 di Omv Petrom. Attualmente stiamo discutendo con le autorità di vigilanza su questo punto e, naturalmente, a tempo debito vedremo quale sarà la nostra strategia anche nel settore dell'energia. Consideriamo molto importante lo sviluppo nell'area del Mar Nero. Stiamo anche guardando alle rinnovabili, un modo per ridurre l'intensità della carbonizzazione in termini di produzione. Vedo questo modello ibrido tra gas e solare. Avete la flessibilità di lavorare su queste centrali elettriche a gas", ha proseguito Neel. "Penso che ci sia del potenziale in Romania. Abbiamo appena ricevuto dall'Anre (l'Autorità nazionale per la regolazione dell'energia) una licenza per fornire energia elettrica, siamo i primi ad avere questa licenza", ha concluso. (Rob)