Speciale energia: accordo di principio tra Francia e Germania su rientro rifiuti nucleari tedeschi

- I rifiuti nucleari della Germania trattati in Francia potranno tornare sul territorio tedesco grazie ad un accordo di principio convalidato da Parigi e Berlino che dovrà essere formalizzato nei prossimi giorni. Lo riferiscono i media francesi citando una fonte vicina al dossier. I rifiuti nucleari che entrano in Francia, secondo la legge, non possono restare a lungo sul territorio. Il dossier implica il gruppo francese Orano e altre quattro aziende tedesche: Rhine-Westfalia Electricity Works AG, PreussenElektra, EnBW et Vattenfall. L'accordo prevede che i rifiuti rientrino in Germania entro la fine del 2024. L'accordo prevedeva il trattamento-riciclaggio dei combustibili usati tra il 1978 e il 2008 per un totale di 5.310 tonnellate. (Frp)