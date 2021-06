Libia: presidente parlamento Saleh, Italia in prima linea per soluzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è “in prima linea nei Paesi che sostengono la soluzione politica in Libia” e le aziende italiane dovrebbero “tornare per completare l'attuazione dei progetti bloccati”. Lo ha detto oggi il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguilah Saleh, durante il suo incontro a Roma con l’omologo della Camera dei deputati, Roberto Fico. A riferirlo è il consigliere per i media del presidente della Camera dei rappresentanti, Abdel Hamid al Safi, in un comunicato. Al centro dei colloqui tra le due parti vi sono state “le questioni relative agli aspetti della cooperazione tra i due Paesi in vari campi e gli ultimi sviluppi nell'arena politica in Libia”, ha aggiunto Al Safi. Non solo. Nell’incontro con Fico, il presidente del parlamento libico ha “affermato il suo completo rifiuto di ogni tentativo di ostacolare o rinviare le elezioni dalla data prevista del 24 dicembre 2021”. Saleh è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino, a Roma, a pochi giorni dalla seconda Conferenza di Berlino sulla Libia prevista il prossimo 23 giugno. Si tratta, secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", di un'iniziativa italiana di forte sostegno al processo politico per trovare un consenso rapido sulla base elettorale in vista del voto del 24 dicembre 2021, la data prefissata nella roadmap a guida Onu. Saleh incontrerà anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il presidente della commissione Affari esteri della Camera, Piero Fassino. Quest'ultimo incontro, in particolare, è previsto domani mattina. (segue) (Lit)