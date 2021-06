Libia: presidente parlamento Saleh, Italia in prima linea per soluzione politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda conferenza di Berlino sulla Libia si terrà il 23 giugno su invito del ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, e del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, alla presenza di alti rappresentanti dei governi di Algeria, Cina, Repubblica democratica del Congo (presidente dell’Unione Africana), Egitto, Francia, Germania, Italia, Libia, Marocco, Paesi Bassi, Russia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, gli Stati Uniti, oltre agli esponenti delle Nazioni Unite, dell’Unione Africana, dell’Unione Europea e della Lega degli Stati Arabi. L’Italia ha avviato da tempo una paziente e silenziosa iniziativa diplomatica volta a favorire il successo della Conferenza di Berlino 2, il secondo appuntamento internazionale con i principali attori internazionali a nazionali coinvolti nella crisi in Libia. Alcuni protagonisti dell’arena politica libica, come il capo del Consiglio presidenziale Mohamed Menfi, sono attesi in Italia nei prossimi giorni. Menfi, infatti, dovrebbe essere ricevuto al Quirinale martedì 22 giugno dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. (segue) (Lit)