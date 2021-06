Ambiente: Coldiretti, 7 lombardi su 10 preoccupati dal cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 7 lombardi su 10 (il 72 per cento) si dicono preoccupati per i cambiamenti climatici. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti regionale su dati Istat in occasione della Giornata mondiale della desertificazione istituita dalla Nazioni Unite per il 17 di giugno e dedicata quest'anno al problema della carenza idrica. Le risorse idriche – afferma la Coldiretti regionale – sono un elemento cruciale per l'agricoltura lombarda che sempre più spesso si trova a fare i conti con periodi di siccità provocati da una parte dall'aumento delle temperature e dall'altra dai cambiamenti nella distribuzione stagionale delle precipitazioni come dimostra anche l'avvio della scorsa primavera segnata da due mesi di sostanziale assenza di precipitazioni che hanno costretto gli agricoltori a intervenire con irrigazioni di soccorso per salvare prati e coltivazioni. A livello nazionale – continua la Coldiretti – la siccità rappresenta l'evento climatico avverso più rilevante per l'agricoltura italiana con danni stimati in media in un miliardo di euro all'anno soprattutto per le quantità e la qualità dei raccolti. Nonostante i cambiamenti climatici – sottolinea la Coldiretti – l'Italia resta un Paese piovoso con circa 300 miliardi di metri cubi d'acqua che cadono annualmente, ma per le carenze infrastrutturali se ne trattiene solo l'11 per cento. (segue) (Com)