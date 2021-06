Ambiente: Coldiretti, 7 lombardi su 10 preoccupati dal cambiamento climatico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto ideato e ingegnerizzato e poi condiviso con Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa Depositi e Prestiti con il coinvolgimento anche di Università – spiega la Coldiretti – prevede la realizzazione di una rete di piccoli invasi con basso impatto paesaggistico e diffusi sul territorio, privilegiando il completamento e il recupero di strutture già presenti, progettualità già avviata e da avviarsi con procedure autorizzative non complesse, in modo da instradare velocemente il progetto complessivo e ottimizzare i risultati finali. L'idea – conclude la Coldiretti – è di "costruire" senza uso di cemento, per ridurre l'impatto l'ambientale, laghetti in equilibrio con i territori che conservano l'acqua per distribuirla in modo razionale ai cittadini, all'industria e all'agricoltura, con una ricaduta importante sull'ambiente e sull'occupazione. Con i bacini si potrebbe arrivare a trattenere il 40-50% portando risorsa idrica dove non c'è, con la possibilità di triplicare le rese e combattere il dissesto idrogeologico. (Com)