Decreto Fondone: Damiani (FI), bene 700 milioni investimenti per territori

- "Grazie all'impegno della ministra della Coesione, Mara Carfagna, che ringraziamo, abbiamo potuto reperire all'interno del Fondo complementare ben 700 milioni di investimenti per i nostri territori. Un provvedimento che sembrava blindato invece, grazie alla nostra abnegazione, è stato migliorato e rivendichiamo con orgoglio i risultati conseguiti". Lo ha detto in dichiarazione di voto sul dl che istituisce il Fondo complementare al Pnrr il senatore di Forza Italia, Dario Damiani. "Si tratta di risorse immediatamente spendibili e senza i condizionamenti del Pnrr imposti dalla Commissione Ue - aggiunge -. Mi riferisco al risanamento urbano delle nostre città, ai risorse per la qualità dell'aria nella pianura padana, per gli impianti energetici off shore nell'Adriatico, per l'edilizia carceraria al fine di migliorare il sovraffollamento nelle carceri. Sono investimenti per i nostri territori particolarmente sofferenti anche a causa degli effetti pandemici. E' evidente che accanto alle risorse serviranno riforme strutturali, per le quali abbiamo il dovere di impegnarci, a cominciare da quella fiscale, che è senz'altro la battaglia delle battaglie. Non ci sarà ripresa, infatti, se non recuperando il potere di acquisto delle persone. Noi di Forza Italia siamo e saremo in campo su questo fino in fondo e votiamo a favore del decreto".(com)