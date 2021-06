Russia-Usa: Putin, individuate posizione chiave su cui avvicinarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il vertice svoltosi ieri a Ginevra fra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden, sono state individuate le posizioni chiave su cui i due Paesi possono avvicinarsi. Lo ha detto lo stesso Putin durante un incontro con dei giovani laureati. "Abbiamo anche individuato quelle direzioni o quei punti in cui si può parlare di una possibile futura convergenza di posizioni. Ci sono questioni che sono di assoluta priorità e interesse sia per noi che per gli Stati Uniti", ha detto Putin. (Rum)