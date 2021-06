Spagna: presidente regione Madrid, indulto indipendentisti non solo illegali ma immorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indulto che il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ed i suoi partner di governo vogliono concedere agli indipendentisti catalani in carcere per il referendum illegale del 2017 "è non solo illegale, ma immorale". Lo ha affermato la presidente della comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, nel suo discorso di investitura, dove è tornata all'attacco del premier a pochi giorni dalle polemiche che l'hanno resa protagonista per aver invitato il re, Felipe VI, a non firmare questi benefici per non rendersi "complice". "Madrid è il primo muro in cui si schiantano le politiche del governo centrale", ha evidenziato l'esponente del Partito popolare. Tra le proposte della nuova giunta, Ayuso ha promesso un sussidio di 500 euro al mese per bambino fino a due anni alle madri sotto i 30 anni e a basso reddito, aumentare del 20 per cento la detrazione per l'affitto per i giovani (fino a 1.200 euro) e di potenziare il sistema sanitario nonostante la comunità di Madrid si la regione "con la più breve lista d'attesa in chirurgia" con un investimento iniziale di 80 milioni di euro. In quest'ottica, inoltre, la presidente regionale ha citato la costruzione del nuovo ospedale La Paz di Madrid, il completamento della ristrutturazione del 12 di Ottobre, la modernizzazione del Gregorio Maranon, l'espansione dell'Infanta Sofía, dell'Infanta Leonor e del Sureste, tutti situati nella capitale spagnola. (Spm)