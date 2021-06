Russia-Usa: Putin, importante unire le forze contro la criminalità informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Russia è importante unire le forze nella lotta contro la criminalità informatica con gli Stati Uniti. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, durante un incontro con dei giovani laureati dopo il vertice di ieri di Ginevra con l’omologo degli Stati Uniti, Joe Biden. "È estremamente importante sia per noi che per loro, invece di perseguitarci a vicenda, come dice la nostra gente, unire gli sforzi per combattere il crimine informatico", ha detto Putin. (Rum)