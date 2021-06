Vaccini: Donini, Emilia Romagna prima Regione d'Italia in rapporto tra dosi consegnate e inoculate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale ha aggiunto: "Abbiamo dato la priorità alla popolazione in età scolastica, cioè i 12-19enni, per completare il ciclo di immunizzazione prima dell’inizio della scuola e rafforzare la sicurezza nelle aule e tra i banchi dopo aver vaccinato la maggior parte del personale”. E ha proseguito: "Siamo molto vicini all’obiettivo nazionale di raggiungere come minimo il 70 per cento della popolazione, cioè 2,8 milioni di emiliano-romagnoli con almeno la prima dose, una quota che ci assicura la protezione di comunità, ma ci siamo dati un obiettivo di valore ancora più significativo, quell’80% che significa oltre 3 milioni di cittadini. Vogliamo arrivare a questo risultato il prima possibile, compatibilmente con le dosi che riceveremo, anche grazie all’aiuto dei professionisti della sanità con cui le persone hanno un rapporto più di fiducia, i medici di famiglia e presto anche i farmacisti che potranno sicuramente aiutarci nel recuperare molte persone che ancora non hanno deciso di vaccinarsi". Infine l'assessore Raffaele Donini ha concluso il suo intervento e ha detto: "Siamo la prima Regione in Italia nel rapporto tra dosi consegnate e somministrate, e vogliamo accelerare ancora”. (Ren)