Difesa: Putin, "corsa agli armamenti" procede di nascosto o apertamente

- Si sta svolgendo attualmente una "corsa agli armamenti", di nascosto o apertamente, ma non su iniziativa della Federazione Russa. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante un incontro con i giovani laureati. "Questo è il problema di arginare la corsa agli armamenti, che, purtroppo, in realtà non è una nostra iniziativa. Ma il fatto è che sta succedendo, di nascosto o apertamente", ha detto Putin commentando il vertice di ieri con l’omologo statunitense, Joe Biden, avvenuto a Ginevra. (Rum)