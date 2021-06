Algeria: capo di Stato maggiore Chengriha incontra delegazione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell’esercito algerino, generale Said Chengriha, ha incontrato oggi ad Algeri una delegazione russa, guidata dal direttore del Servizio federale di cooperazione militare, Dmitri Shugayev. Secondo un comunicato del ministero della Difesa, la riunione si è svolta alla presenza del capo-dipartimento per l’Approvvigionamento e di vari dirigenti del dicastero, da parte algerina, e dell’ambasciatore di Mosca in Algeria, da parte russa. Al centro dei colloqui vi sono stati diversi aspetti della cooperazione militare e tecnica bilaterale, e le modalità per diversificarli, svilupparli e rafforzarli ulteriormente, dando a tale collaborazione un contenuto più vasto in vari settori di interesse comune. (Ala)