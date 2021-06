Russia-Usa: Putin, auspicio è che ci lasciano dialogare "in pace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’auspicio della Russia è che i colloqui con gli Stati Uniti non procedano come negli anni passati e che si consenta ai due Paesi di “lavorare in pace”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante un incontro con dei giovani laureati. Putin ha commentato il vertice avvenuto ieri a Ginevra con l’omologo statunitense, Joe Biden. “È composto, sa cosa vuole ottenere e lo fa in modo molto abile, lo si avverte immediatamente. Ma allo stesso tempo, l'atmosfera era abbastanza amichevole", ha detto Putin. (Rum)