Trasporto Aereo: Uiltrasporti, il 18 giugno sciopero generale piloti e assistenti volo Easyjet

- “I piloti e gli assistenti di volo EasyJet Italia, condividono le motivazioni alla base dello sciopero generale di domani, dalle 13 alle 17, alle quali si aggiungono anche ulteriori motivazioni imputabili a criticità aziendali”: lo afferma la segreteria nazionale Uiltrasporti. “La compagnia, incomprensibilmente, non si è resa disponibile ad aderire allo sciopero virtuale proposto dai lavoratori della Uiltrasporti, sindacato maggioritario, che avrebbe consentito di ridurre i disagi all’utenza. I lavoratori rivendicano, tra le altre cose, il degrado delle relazioni industriali, turni di lavoro non equamente distribuiti tra il personale, ammortizzatori sociali assegnati in violazione al principio di rotazione e di equa distribuzione prevista dagli accordi e il mancato mantenimento della validità delle licenze e delle abilitazioni professionali di molti piloti. Dai lavoratori easyJet vengono anche stigmatizzate notevoli criticità e ritardi nella regolare trasmissione dei dati necessari all’INPS, che impediscono di fatto il pagamento delle integrazioni salariali”, conclude. (Rin)