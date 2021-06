Spagna: Covid, Rovi produrrà 1,4 miliardi di dosi all'anno del vaccino Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il laboratorio farmaceutico spagnolo Rovi produrrà 1,4 miliardi di dosi all'anno del vaccino anti Covid Moderna dopo essersi associato nello scorso luglio con la società biotecnologica statunitense. Nel corso dell'assemblea degli azionisti di oggi, l'amministratore delegato (Ad) di Rovi, Juan Lopez-Belmonte, ha rivelato che la società sta per più che raddoppiare la produzione e ha ricordato l'importanza geopolitica per la Spagna e l'Ue di avere una delle poche aziende che possono rispondere a future pandemie. In quest'ottica, Rovi investirà in due nuove linee di produzione nel suo centro di Madrid a San Sebastián de los Reyes che dovrebbero essere operative a partire dal primo trimestre del 2022, oltre a quella storica di Granada. "La Spagna avrà una delle aziende con la maggiore capacità di affrontare qualsiasi evento pandemico che possa verificarsi in futuro. È stato dimostrato che avere capacità di produzione in un paese o in una regione di influenza è un fatto differenziale", ha sottolineato l'Ad di Rovi, spiegando che l'azienda si aspetta ricavi per oltre 600 milioni di euro entro il 2023, il doppio rispetto al 2018.(Spm)