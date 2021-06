Covid: Picierno (Pd), stato di emergenza e mascherina non diventino oggetto di contrapposizione tra tifoserie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di emergenza e l'utilizzo delle mascherine rappresentano questioni che non devono essere ridotte a una contrapposizione tra tifoserie politiche. Nel primo caso occorre bilanciare la necessità di essere subito incisivi, perché il virus non è scomparso, con l'importanza di recuperare la centralità del Parlamento. Lo dichiara, in una nota, l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno. "L'abolizione dell'obbligo di mascherine all'aperto è strettamente legata all'evoluzione del piano vaccinale, quindi a una precisa dinamica numerica. Auspico responsabilità da parte di tutte le forze di Governo. La vita sociale e le attività economiche stanno progressivamente ripartendo a pieno ritmo e questo è l'obiettivo di tutti. Ma bisogna, allo stesso tempo, evitare di rendere temi sanitari oggetto di propaganda o uno strumento funzionale a rosicchiare consenso sulla base dei sondaggi o degli umori. Togliere la mascherina all'aperto è una tappa importante verso il ritorno alla normalità ma ritengo vi siano organi, come il Cts, deputati proprio ad occuparsi di questi aspetti", aggiunge.(Rin)