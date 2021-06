Omofobia: Romeo (Lega), no ideologie ma confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con favore la proposta del presidente Ostellari di un tavolo con i capigruppo per il confronto tra forze politiche sui temi dei disegni di legge a prima firma Zan e Ronzulli. La Lega è disponibile a discutere nel merito delle questioni, è importante un confronto su temi che trattano dei diritti di tutti e per questo non possono essere ideologici o divisivi. Auspichiamo che questa proposta raccolga un largo consenso tra le forze politiche e confidiamo ci possa essere la volontà di fare sintesi nell'interesse dei diritti di tutti i cittadini". Lo afferma, in una nota, il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo. (Com)