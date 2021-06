Umbria: Pastorelli (Lega), Pd e M5s vogliono tassa patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana vogliono mettere le mani nelle tasche degli umbri con una nuova tassa patrimoniale". Lo ha dichiarato il capogruppo Lega Umbria, Stefano Pastorelli: "Finalmente cade la maschera degli esponenti grillini e dei partiti di sinistra che il 26 giugno a Perugia presenteranno una proposta di legge di iniziativa popolare per istituire una nuova tassa patrimoniale. Evidentemente non hanno compreso appieno le parole del presidente Mario Draghi il quale, rivolgendosi al segretario del Pd, Enrico Letta, ha chiaramente specificato che "non è questo il momento di prendere soldi ai cittadini, ma di darli". Quindi ha aggiunto: "Pd e 5 Stelle anche in Umbria mirano a indebolire ancora di più il tessuto economico locale già fortemente penalizzato dalla crisi scaturita dalla pandemia e da anni di politiche regionali disastrose della sinistra". (segue) (Ren)