Infrastrutture: Bellanova su SS 275 Maglie-Santa Maria di Leuca, velocizzare percorsi autorizzativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'impegno della viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova sull'itinerario strategico SS 275 "Maglie - Santa Maria di Leuca". Si è riunito oggi il Tavolo istituzionale promosso e presieduto dalla viceministra Bellanova cui hanno partecipato associazioni, ordini professionali e organizzazioni sindacali della provincia di Lecce. Insieme alla viceministra presenti inoltre il direttore generale Mims ingegner Felice Morisco, l'ingegnere Francesca Pace in rappresentanza dell'assessore regionale della Puglia a Trasporti e Mobilità sostenibile Anita Maurodinoia e, per Anas, l'amministratore delegato Massimo Simonini, l'ingegnere Eutimio Mucilli, l'ingegner Vincenzo Marzi. "Ho convocato il Tavolo", ha spiegato la viceministra Bellanova, "su istanza di quelle realtà territoriali che, da anni, sostengono la necessità di avere certezza sulla realizzazione dell'opera, delle scelte progettuali, dei tempi di realizzazione. Obiettivo del confronto odierno fare il punto sullo stato dell'arte dopo il recente parere di valutazione Via/Vas, e tenere alta l'attenzione sull'opera al fine di velocizzare e fluidificare i percorsi autorizzativi". L'Amministratore delegato di Anas Massimo Simonini, in occasione del tavolo, ha ricordato che Anas sta provvedendo all'aggiornamento dello studio di impatto ambientale per le varianti localizzative, al rinnovo della procedura Via per i tratti richiesti e all'aggiornamento del progetto definitivo al fine di recepire le residue ottemperanze che sono state trasmesse ai primi di giugno al Mite. (segue) (Com)