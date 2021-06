Infrastrutture: Bellanova su SS 275 Maglie-Santa Maria di Leuca, velocizzare percorsi autorizzativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine degli aggiornamenti richiesti, ha aggiunto Simonini, il Mims potrà istruire l'iter per l'approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess. Complessivamente, pertanto, la progettazione esecutiva si ritiene possa avere concreto avvio nei tempi previsti dalla norma per l'adempimento alle prescrizioni ambientali che, sul piano operativo, potrebbero trovare effettiva realizzazione a valle dell'approvazione da parte del Cipess delle varianti localizzative. Nel corso della riunione la viceministra Bellanova ha voluto sottolineare la rilevanza strategica dell'infrastruttura non solo per la regione Puglia ma anche per i collegamenti interregionali, soffermandosi dunque sulla proposta di commissariamento del primo lotto inserita nel Decreto recentemente inviato alle Camere per i pareri di competenza. Quanto al secondo lotto, la viceministra ha voluto sottolineare l'importanza dell'avvio della relativa progettazione da parte di Anas, "passaggio essenziale", ha affermato Bellanova, "per l'inserimento nel Contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili e Anas per il periodo 2021-2025". (segue) (Com)