Infrastrutture: Bellanova su SS 275 Maglie-Santa Maria di Leuca, velocizzare percorsi autorizzativi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, nel corso dell'incontro è emerso come nell'ambito delle attualità disponibilità a favore di Anas a valere sull'attuale programmazione, sussistano le risorse necessarie allo sviluppo progettuale della seconda tratta. Circostanza che conferisce certezza nei tempi di progettazione ed esecuzione dell'opera. Nell'intervento conclusivo, la Viceministra Bellanova ha infine voluto ribadire un passaggio decisivo circa il processo di semplificazione avviato dal governo per garantire l'attuazione del PNRR e che, ha detto, "dovrà necessariamente caratterizzare anche l'azione del commissario chiamato a governare la realizzazione del primo lotto, secondo lo schema di decreto già inviato alle Camere. Tutti quelli seduti a questo Tavolo oggi", ha sottolineato Bellanova, "conoscono a menadito la sequenza dei passaggi che hanno caratterizzato questa vicenda. Tutti conveniamo sulla strategicità di quella infrastruttura per lo sviluppo del territorio, la mobilità delle persone e delle merci, i sistemi produttivi, il turismo. Oggi siamo nelle condizioni di voltare radicalmente pagina ed è il cambio di passo che si richiede a tutti i soggetti coinvolti, non ultimi anche i territori interessati alla realizzazione dell'opera. Cambio di passo che dovrà necessariamente interessare e contraddistinguere anche l'impegno delle strutture e dei soggetti preposti alla verifica e al rilascio delle autorizzazioni". (Com)