Danimarca: Christian Eriksen riceverà un defibrillatore cardiaco impiantabile

- Il calciatore danese Christian Eriksen, fermato da un malore sabato scorso mentre era in campo a Copenaghen e salvato dal pronto intervento dei medici, dovrà subire un'operazione per ricevere un defibrillatore cardiaco impiantabile. Lo ha reso noto oggi la Federcalcio danese. La scelta dell'intervento è motivata dall'arresto cardiaco innescato da aritmia di cui è stato vittima il calciatore, come ha detto il medico della squadra nazionale danese, Morten Boesen. Durante la partita Danimarca-Finlandia valida per l'europeo di calcio 2020, Eriksen si è accasciato al suolo dopo aver perso conoscenza. Dopo l'intervento dei soccorritori, è stato successivamente trasportato verso il più vicino ospedale. (Sts)