Hong Kong: capo della polizia, non incriminiamo i media ma chi viola legge sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Hong Kong "non sta prendendo di mira i media locali, ma solo un'organizzazione che sta presumibilmente violando l'articolo 29 della Legge sulla sicurezza nazionale". Lo ha dichiarato in conferenza stampa Steve Li Kwai-wah, capo della divisione per la sicurezza della polizia di Hong Kong, aggiungendo che ci sono "prove molto forti" che gli articoli incriminati della testata indipendente "Apple Daily" abbiano svolto "un ruolo cruciale nella cospirazione, fornendo informazioni a Paesi, istituzioni e organizzazioni straniere per le sanzioni". Nella mattina di oggi, 17 giugno, la polizia di Hong Kong ha arrestato il direttore capo e altri quattro dirigenti del quotidiano pro-democrazia "Apple Daily" in un raid che ha coinvolto centinaia di agenti. L'accusa a loro carico si basa sulla pubblicazione di decine di articoli che sarebbero parte di una "cospirazione con forze straniere", ha fatto sapere la polizia. Il capo della sicurezza di Hong Kong, John Lee, ha accusato gli arrestati di "usare il lavoro giornalistico come strumento per mettere in pericolo la sicurezza nazionale" e ha lanciato un avvertimento ai residenti e ad altri media: "I giornalisti regolari sono diversi da queste persone. Bisogna prendere le distanze da tutti gli atteggiamenti contro l'ordine regionale". (segue) (Cip)