Hong Kong: capo della polizia, non incriminiamo i media ma chi viola legge sulla sicurezza (2)

- I cinque sono stati arrestati con l'accusa di "collusione con un Paese straniero o con elementi esterni" e di "mettere in pericolo la sicurezza nazionale attraverso articoli che incitano l'imposizione di sanzioni ad Hong Kong e alla Cina continentale", ha riferito la polizia. Gli arrestati sono stati identificati da "Apple Daily" come il direttore capo, Ryan Law; l'amministratore delegato, Cheung Kim-hung; il direttore operativo, Chow Tat-kuen; il vicedirettore capo, Chan Puiman; e il caporedattore esecutivo, Cheung Chi-wai. La polizia ha anche perquisito la redazione e gli uffici di "Apple Daily", affermando che il mandato ha concesso "il sequestro di materiale giornalistico". L'operazione, ancora in corso, ha visto la polizia congelare per 18 milioni di dollari di Hong Kong (2,3 milioni di dollari Usa) i beni di tre società: Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited e Ad Internet Limited. La società madre, Next Digital, ha annunciato oggi la sospensione delle negoziazioni delle sue azioni prima dell'apertura dei mercati. Il capo della polizia Lee non ha precisato quali siano gli articoli, le notizie o le opinioni incriminate e ha evitato di spiegare quale applicazione abbia sui media la legge sulla sicurezza nazionale, imposta da Pechino la scorsa estate. (segue) (Cip)