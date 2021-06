Hong Kong: capo della polizia, non incriminiamo i media ma chi viola legge sulla sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito, gli articoli ritenuti "dannosi per la sicurezza" risalgono al 2019, sebbene le autorità abbiano spesso assicurato che la controversa legge sulla sicurezza nazionale non avesse validità retroattiva oltre a giugno 2020. Secondo media indipendenti dell'ex colonia britannica come "The Hong Kong free press", l'intervento della polizia è un significativo consolidamento delle mosse del governo cinese per soffocare la stampa di Hong Kong e tabloid pro-democrazia come "Apple Daily" sono ampiamente considerati come gli obiettivi principali. Il proprietario del giornale, l'attivista per la democrazia e magnate Jimmy Lai, si trova in carcere dalla fine dello scorso anno con l'accusa di aver partecipato alle proteste del 2019 e di aver commesso reati legati alla sicurezza nazionale di Hong Kong. Come riferisce il media britannico "The Guardian", la testata sotto inchiesta ha trasmesso in streaming il raid della polizia nella redazione, con immagini che mostrano gli agenti immobilizzare Ryan Law nel suo ufficio. Il giornale ha pubblicato una foto di un agente di polizia che ispeziona il computer di un giornalista. "Apple Daily" ha affermato che i computer di 38 giornalisti sono stati sequestrati. (Cip)