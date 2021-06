Russia: Cremlino, nessuna vaccinazione obbligatoria per tutti contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione contro il coronavirus in alcune regioni della Russia è obbligatoria solo per determinate categorie di cittadini, non si tratta di vaccinazione obbligatoria totale. È quanto affermato dal portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov, chiarendo le norme adottate da alcuni enti territoriali della Federazione. "Non è una vaccinazione totale della popolazione. Stiamo parlando della vaccinazione obbligatoria per alcuni settori dell'economia", ha dichiarato il portavoce del Cremlino. "Questo non cambia l'essenza dell'approccio a questo problema", ha aggiunto. "Stiamo parlando delle istruzioni del principale ufficiale sanitario delle regioni e della decisione che il capo del governo della regione prende sulla base di queste istruzioni nell'ambito di quei poteri speciali che ha", ha spiegato il portavoce del Cremlino. In questo modo i governatori stanno utilizzando i poteri speciali che sono stati loro conferiti dal decreto presidenziale adottato in conseguenza della pandemia.(Rum)