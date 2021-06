Speciale difesa: Libano, oggi Italia copresiede conferenza internazionale di sostegno a esercito libanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrà luogo oggi pomeriggio un incontro, organizzato dal ministero della Difesa francese in coordinamento con l'Italia, per discutere dell’assistenza e del sostegno all’esercito del Libano, che risente in modo particolare della grave crisi finanziaria in cui versa il Paese dei cedri. I lavori saranno copresieduti dai ministri della Difesa di Roma e Parigi, rispettivamente Lorenzo Guerini e Florence Parly. Alla conferenza sono stati invitati i rappresentanti degli Stati membri del Gruppo internazionale di sostegno per il Libano, i Paesi del Golfo e altri Paesi che hanno deciso di contribuire a sostenere le forze armate di Beirut. Durante gli interventi, il comandante in capo delle Forze armate libanesi, generale Joseph Aoun, esporrà le principali necessità dell’esercito. (Res)