Speciale difesa: Volpi, maggiore collaborazione tra industria e settore civile

- "L’intervento del presidente del Comitato militare dell'Ue, generale Claudio Graziano, presso la commissione Difesa della Camera, delinea in maniera chiara le criticità e le prospettive dell’industria della difesa rispetto a due fattori essenziali, ovvero la sovranità tecnologica e la capacità necessaria di collaborazione tra paesi superando le frammentazioni e la parcellizzazione delle risorse". Lo afferma, in una nota, il deputato della Lega ed ex presidente del Copasir Raffaele Volpi. "Condividiamo certamente il suggerimento che vi debba essere una sempre maggiore collaborazione a livello strutturale fra settore civile e industria della difesa - sottolinea - con un coinvolgimento particolare nella parte di sviluppo e ricerca, che consenta una corsa competitiva sia da un punto di vista industriale che da un punto di vista della qualità di proiezione dei sistemi d’arma. Va traguardata una prospettiva di forte collaborazione all’interno delle alleanze che politicamente condividono valori ed esperienze e che producano moltiplicatori sia in valori industriali sia in capacità di presidio democratico nella comune e condivisa consapevolezza di quelli che sono gli stessi denominatori espressi anche in questi giorni nelle riunioni del G7 e della Nato. Su tali obiettivi serve un comune sforzo sia a livello nazionale sia nelle relazioni internazionali per individuare le migliore convergenze nelle prospettive di sostegno ed accompagnamento alla ricerca dello sviluppo del settore difesa che comunque è un’importante area di creazione di ricchezza e spesso pionieristico ma non utopico ambito di visione su future tecnologie. Si persegue quindi con determinazione qualsiasi azione, anche dell'export, da parte del governo utile al sostegno ad un settore ad un’industria ritenuta primari sia in termini economici che in termini strategici e geopolitici". (com)