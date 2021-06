Speciale difesa: prosegue il lancio di palloni incendiari nel sud di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro incendi sono scoppiati nel consiglio regionale di Eshkol, sul lato israeliano del confine con la Striscia di Gaza. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Il servizio antincendio ha affermato che gli incendi sono stati causati da palloni incendiari lanciati dalla Striscia di Gaza. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno effettuato una serie di attacchi aerei in tutta la Striscia in risposta alle oltre due decine di incendi scoppiati nel sud di Israele, causati da dispositivi incendiari lanciati dall'enclave costiera. Si è trattato del primo confronto tra i gruppi terroristici di Gaza e le Idf dal conflitto di 11 giorni del mese scorso nella Striscia di Gaza. (Res)