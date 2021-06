© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso l'aula della commissione Difesa, le commissioni riunite Difesa e Cultura della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sui gruppi sportivi militari, svolgono l'audizione del responsabile gruppo sportivo Fiamme azzurre della polizia penitenziaria, Mariano Salvatore. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)