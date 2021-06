Speciale difesa: Germania, esportazioni militari in calo del 27 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al riguardo, il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco ha sottolineato che il 99 per cento delle esportazioni miliari della Germania destiate all'Egitto erano per le forze navali del Paese. Si tratta, per esempio, di sottomarini e motovedette. Per il dicastero, tali sistemi “non sono adatti per la repressione interna o per l'uso nel conflitto in Yemen”. Inoltre, “forze navali efficienti sono nei legittimi interessi della politica di difesa dell'Egitto, nonché negli interessi internazionali per la sicurezza delle rotte costiere e marittime”. Tra il 2019 e il 2020, è infine aumentata dal 44,1 a circa il 50 per cento la quota di esportazioni militari della Germania verso gli Stati terzi, ossia quei Paesi che non fanno parte dell'Ue o della Nato. (Geb)