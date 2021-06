Speciale difesa: Putin, Russia non trasferisce armamenti ai confini statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia conduce esercitazioni militari sul suo territorio, proprio come gli Stati Uniti, ma non trasferisce i suoi armamenti ai confini statunitensi. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, al termine del summit con l’omologo statunitense, Joe Biden, a Ginevra. "Conduciamo esercitazioni sul nostro territorio nello stesso modo in cui gli Stati Uniti conducono molte esercitazioni sul loro. Ma non conduciamo esercitazioni ‘trascinando’ le nostre attrezzature e il nostro personale ai confini di stato degli Stati Uniti”, ha detto Putin. “Sfortunatamente, i nostri partner statunitensi lo stanno facendo esattamente ora. Pertanto, le preoccupazioni non dovrebbero provenire dalla parte Usa su questo punto, ma da quella russa ", ha detto Putin. (Rum)