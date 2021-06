Cultura: Nissoli (FI), approvata mia mozione a sostegno nostra identità culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente è arrivata al voto del Parlamento la mia mozione in difesa della nostra identità culturale ed è stata approvata. E' importante analizzare la storia non secondo i nostri gusti o secondo le nostre ideologie, ma secondo i criteri di una ricerca scientifica rigorosa, perché diversamente si cadrebbe nel relativismo culturale dove ciascuno racconta la sua ragione". Lo afferma la deputata di Forza Italia, Fucsia Nissoli Fitzgerald, eletta nella ripartizione Nord e Centro America. "La 'cancel culture' - continua - si pone l'obiettivo di difendere tutte le diversità e tutte le minoranze, ed anzi definisce una ricchezza la biodiversità e le diversità culturali come il 'gender', ma poi è totalmente intollerante delle diversità di persone o popoli che sono "diversi" dai loro principi ideologici. I diversi popoli, le diverse storie, le diverse identità sono valori da rispettare e da difendere e non da cancellare", sottolineando che "l'Italia e gli italiani chiedono di non essere discriminati attraverso l'espulsione della loro cultura e storia dalla vita degli Usa, come nessuna cultura deve essere criminalizzata, perché allora ci sarebbero motivi per criminalizzarle tutte". Intervenendo dell'Aula di Montecitorio l'esponente azzurra ha chiesto che "il Parlamento italiano difenda la nostra patria e la nostra dignità e quella degli italiani all'estero", ringraziando "le organizzazioni degli italiani in America che si sono battute per difendere il nostro cultural heritage, un attaccamento alla Madrepatria di cui le Istituzioni nazionali devono tenere debitamente conto: un esempio di Amore verso l'Italia che tutti dovremmo riscoprire". L'azzurra ha poi chiesto che "una delegazione ufficiale del Parlamento si rechi negli USA alla celebrazione del Columbus day, e che si vada oltre le diversità politiche per poter essere una sola voce a sostegno dell'italianità e di quanti hanno scelto di vivere in un grande Paese come gli Usa, baluardo di pluralismo, di democrazia e di libertà".(Com)