Difesa: governo ceco proroga termini per acquisto di veicoli da combattimento di fanteria (3)

- Il progetto è in corso già da tempo ma il dicastero aveva annunciato un allungamento dei tempi di consegna alla fine dello scorso maggio, quando la gara per l'acquisto era stata ostacolata dagli effetti della crisi indotta dal coronavirus. Rispetto al piano originale, le consegne sono state dilazionate di due anni – gli ultimi mezzi dovrebbero arrivare nel 2027 – e il piano di finanziamento dell'operazione è diventato settennale e durerà fino al 2028. Le tre aziende rimaste avevano, per lo meno fino all'annuncio di oggi, tempo fino a inizio luglio per sottoporre le loro offerte definitive ma era ammessa la possibilità di chiedere una proroga. Il ministero della Difesa avrà quattro settimane dalla presentazione delle offerte per valutarle. Resta incerto se la Difesa ceca selezionerà un vincitore prima delle elezioni parlamentari del prossimo ottobre. (Vap)