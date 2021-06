Istat: rifiuti, grandi città in ritardo su riciclo e corretto conferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2019, i comuni capoluogo hanno prodotto 10 milioni di tonnellate di rifiuti urbani (-0,1 per cento sul 2018), circa un terzo del totale Italia (30,1 milioni di tonnellate, -0,3 per cento sul 2018). La quantità di rifiuti prodotti è di 559,8 kg per abitante (circa il 10 per cento in più della media Italia). Il valore più alto si rileva nelle città del Centro (610,9 kg per abitante, contro 549,3 del Nord e 526,4 del Mezzogiorno)". Lo ha riferito l'Istat nel report sull'ambiente urbano: "La produzione pro capite è diminuita dal 2006 al 2016, ma il valore è rimasto sostanzialmente stabile. Nel 2019, i capoluoghi si attestano su una quota media del 52,0 per cento di raccolta differenziata, nettamente inferiore alla media Italia (61,3). Il dato dei capoluoghi presenta il consueto divario fra le ripartizioni (61,7 nel Nord, 51,7 nel Centro e 37,3 nel Mezzogiorno). Tra le città metropolitane, la più vicina al target Ue del 65 è Cagliari (64,3), ma anche Venezia e Milano superano il 60 per cento". E dunque: "Al fine di disaccoppiare ciclo economico e pressione ambientale dovuta ai rifiuti, favorendo l’economia circolare, l’Unione europea mette al primo posto prevenzione e riduzione dei rifiuti attraverso buone pratiche e riuso, seguite da preparazione al riutilizzo e riciclaggio, altri tipi di recupero (ad es. energetico) e smaltimento di rifiuti non riciclabili". (segue) (Ren)