Istat: rifiuti, grandi città in ritardo su riciclo e corretto conferimento (2)

- L'Istat ha inoltre spiegato: "Le buone pratiche in scuole o uffici comunali, come la riduzione dell’uso di carta o plastica sono le politiche più attuate (65,7 per cento dei capoluoghi nel 2019, 56,9% nel 2018), ma con forti differenze territoriali (Nord 89,4 per cento; Centro 63,6; Mezzogiorno 38,5). Il 62,0 per cento dei capoluoghi ha allestito punti di distribuzione di acqua potabile in spazi pubblici (52,3 per cento nel 2018), come le “casette dell’acqua” (il 77,3 per cento dei comuni al Centro, il 68,1 al Nord e il 46,2 nel Mezzogiorno). Campagne di sensibilizzazione sono praticate nel 57,4 per cento dei capoluoghi (51,4 nel 2018), nel 72,3% di quelli del Nord, 50,0 per cento del Centro e 43,6 per cento del Mezzogiorno". E ancora: "Poco diffusi i centri per il riuso (presenti nel 38,9 dei capoluoghi) e le iniziative per evitare gli sprechi alimentari tramite accordi tra esercizi commerciali e mercati della solidarietà (37). In entrambi i casi, la percentuale supera il 50 per cento al Nord. Il 27,8 per cento delle città applica riduzioni tariffarie alle utenze non domestiche che devolvono in beneficienza generi alimentari non deteriorati o prodotti dismessi. Grandi città in ritardo su riciclo e corretto conferimento: l’attuazione di politiche di corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini ha il fine di aumentare qualità e quantità della raccolta differenziata, favorendo la preparazione al riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani". (segue) (Ren)