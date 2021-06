Istat: rifiuti, grandi città in ritardo su riciclo e corretto conferimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istat ha dunque affermato: "Il compostaggio, processo di riciclo che trasforma i rifiuti organici in fertilizzante, viene incentivato, soprattutto con la riduzione delle tariffe delle utenze domestiche, dall’81,5 dei capoluoghi (76,1 nel 2018), senza differenze territoriali. Inoltre, per le utenze non domestiche, il 40,7 per cento dei comuni, soprattutto al Nord, riduce le tariffe per l’avvio al riciclo dei loro rifiuti. Un altro incentivo per ridurre la quota di rifiuti urbani indifferenziati è la tariffazione puntuale. Nel 2019, il 35,2 per cento dei capoluoghi è dotato di un servizio di raccolta idoneo a tal fine (28,4 nel 2018): il 46,8 di quelli del Nord, tra cui Torino, Venezia e Bologna; il 36,4 del Centro, tra cui Firenze e Roma; il 20,5 del Mezzogiorno, tra cui Reggio di Calabria e Cagliari". E infine: "Meno di un terzo dei capoluoghi con servizio idoneo alla tariffa puntuale l’ha applicata, nessuno tra quelli metropolitani. Il 46,3 per cento delle amministrazioni (33,0 per cento nel 2018) ha raggiunto il target del 65 per cento, con significative differenze territoriali (66,0 al Nord; 40,9 al Centro; 25,6 nel Mezzogiorno): tra queste nessun capoluogo metropolitano. Nei capoluoghi che hanno raggiunto il target risiede il 24,3 per cento della popolazione totale (7,8 nel 2015), 36,6 al Nord, 18,9 al Centro e 11,5 nel Mezzogiorno". (Ren)