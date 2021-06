Recovery: Gava (Mite), con Pnrr possiamo cambiare il Paese in ottica di economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia circolare rappresenta un tema di grande importanza, riconosciuto anche dal Pnrr che vi ha destinato cinque miliardi: una cifra mai vista con cui possiamo cambiare il Paese, partendo con una rete impiantistica e infrastrutturale importante, un ciclo di rifiuti che si chiude e con tutti gli impianti intermedi necessari per recuperare i rifiuti. Così Vannia Gava, sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica, intervenuta oggi alla presentazione della Carta del consumo circolare, frutto di una partnership tra Eni e le associazioni dei consumatori italiane. “La nuova strategia europea che verrà adottata entro il 2022 sarà basata sulle bioeconomie, sull’ecodesign e sui prodotti ecosostenibili, e la Carta presentata oggi va esattamente in questa direzione cercando di dare chiarezza e trasparenza al consumatore”, ha detto, sottolineando l’importanza di fare “cultura ambientale per garantire ai cittadini che tutti gli impianti e i prodotti siano regolarmente controllati”. (Ems)