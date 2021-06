Istat: polveri sottili e inquinamento atmosferico, grave situazione al Nord e nei capoluoghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il materiale particolato (Pm 2,5 e Pm 10), il biossido di azoto e l’ozono troposferico sono gli inquinanti per cui è maggiormente riconosciuto un legame tra esposizione ed effetti sulla salute a breve e a lungo termine. L’Oms ritiene che il PM2,5 sia l’inquinante atmosferico più nocivo per la salute. Le concentrazioni in atmosfera di quest’ultimo riflettono, almeno in parte, livelli e variabilità temporale delle concentrazioni degli altri inquinanti. In Italia, dal 2010 si riscontra il superamento del valore di riferimento dell’Oms per il Pm 2,5 (10 microgrammi/metro cubo) in oltre l’80% delle rilevazioni effettuate su tutto il territorio". Lo ha riferito l'Istat nel report sull'ambiente urbano: "Si osserva, comunque, una leggera tendenza al miglioramento negli ultimi dieci anni: dal 92,9 per cento del 2010 all’81,9 del 2019. L’indicatore raggiunge le percentuali più alte al Nord, soprattutto nel bacino Padano, con una media che va dal 97,5 per cento del 2010 al 91,2 per cento del 2019. Nel Centro il miglioramento è più consistente, dal 92,2 per cento del 2010 al 74,4 per cento del 2019, mentre nel Mezzogiorno è più attenuato anche se in lento miglioramento, dall’84,6 per cento del 2010 al 73,4 per cento del 2019 (con valori inferiori al 70 nel biennio 2016-2017).Considerando i 90 capoluoghi che nel 2019 hanno monitorato il PM2,5, emerge che nell’85,6 per cento dei comuni capoluogo è stato superato il valore di riferimento dell’Oms, con significative differenze territoriali: 97,8 per cento al Nord, 88,9 al Centro e 63,0 nel Mezzogiorno". (segue) (Ren)