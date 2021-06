Istat: polveri sottili e inquinamento atmosferico, grave situazione al Nord e nei capoluoghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Inquinamento atmosferico sopra i limiti Oms in tutte le grandi città Nel 2019, dal monitoraggio della qualità dell’aria nei 14 capoluoghi di città metropolitana relativo agli inquinanti più rilevanti, risulta che le differenze territoriali si annullano nelle grandi aree urbane, tutte accomunate da livelli di inquinamento dannosi per la salute della popolazione". Secondo l'Istat: "I limiti Oms per il Pm 10 e il Pm 2,5 (rispettivamente 20 e 10 microgrammi/metro cubo) sono stati, infatti, sempre superati in almeno una centralina (ad eccezione del Pm 2,5 a Palermo, Catania e Messina dove non è stato monitorato)". Ma non è tutto: "Tale criticità è ancora più grave perché i superamenti si sono registrati sempre in più del 50 per cento delle centraline con misurazioni valide, con conseguente esposizione della maggior parte della popolazione a livelli nocivi per la salute". E infine: "Il limite per il biossido d’azoto risulta, inoltre, superato in 10 capoluoghi di città metropolitana, mentre Bari è vicina al limite (39); a Messina e Cagliari (30) e a Reggio di Calabria (19) i valori sono più contenuti. Anche l’obiettivo a lungo termine per l’O3 (al massimo 1 giorno/anno oltre i 120 microgrammi/metro cubo) non è rispettato da 12 dei 14 capoluoghi metropolitani, e a Torino, Bologna, Genova, Milano, Venezia, Roma e Firenze risultano più di 30 giorni/anno di mancato rispetto". (Ren)