Omofobia: Vito (FI), von der Leyen preoccupata per legge Ungheria, Italia da che parte sta?

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, "si è giustamente detta preoccupata per la nuova legge approvata dall'Ungheria nei confronti dell'omosessualità. Ed ha confermato che l'Europa è contro ogni discriminazione basata sul l'orientamento sessuale". Lo osserva in una nota Elio Vito, deputato di Forza Italia. "A questo punto, sorge spontanea la domanda - prosegue - l'Italia, dove è in discussione al Senato il ddl Zan, con centinaia di audizioni e l'ostruzionismo dei partiti di destra, è con l'Europa o con l'Ungheria? Ed è una domanda che va rivolta non solo ai leader del centrodestra, che devono sciogliere ogni ambiguità, ma anche allo stesso governo Draghi, che non può più esimersi dall'assumere una posizione coerente con la sua postura europea anche su questi temi".(Com)