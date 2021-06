Roma: Politi (Lega), piena solidarietà a Marco Doria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gravissimo atto criminale contro il presidente del Tavolo per la riqualificazione dei Parchi e delle Ville storiche di Roma Capitale". Lo dichiara in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina. "Esprimiamo piena solidarietà a Marco Doria - aggiunge - che fortunatamente è rimasto illeso. Roma deve respingere ogni forma di intimidazione criminale, sulla quale restiamo in attesa dell'esito delle indagini della polizia di Stato. Elimineremo presto questi cancri dalla nostra città".(Com)