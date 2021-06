Russia: inchiesta portale "Baza", certificati vaccinali anti-Covid falsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia esisterebbe un mercato nero dei documenti, che include anche i certificati falsi di vaccinazione contro il Covid. Secondo quanto rivelato dalle indagini del portale di informazione "Baza", i fornitori di certificati sono in grado anche di inserire i clienti nel registro ufficiale dei vaccinati e questo denota il coinvolgimento di medici. I collaboratori di "Baza" hanno seguito in rete annunci per la fornitura di certificazioni. Gli autori dell'inchiesta suppongono che i medici coinvolti nella campagna vaccinale eliminino le dosi e inseriscano nel registro pazienti che non hanno mai incontrato. Il sistema, sostiene "Baza" è reso possibile dalle maglie larghe dei controlli del ministero della Salute, che "non effettua verifiche se non c'è nessuno a chiederle". Nonostante gli inviti della autorità a vaccinarsi, solo il 10 per cento dei russi ha completato il ciclo delle due iniezioni. (Rum)