Albania: Corte costituzionale riprende esame caso demolizione Teatro nazionale

- La Corte costituzionale albanese riprenderà oggi i suoi lavori sull'esame del caso relativo alla demolizione del Teatro nazionale di Tirana. La Corte costituzionale deve esprimersi sulla richiesta del presidente Ilir Meta volta ad annullare il trasferimento di proprietà dell'area del Teatro nazionale dal ministero della Cultura al comune di Tirana, così come di revocare il contratto per la costruzione di un nuovo teatro. Il consigliere presidenziale per gli affari legali, Bledar Dervishaj, intervenendo nell'udienza di ieri sul caso ha osservato che ci sono "diverse violazioni" delle norme da parte del governo albanese nella gestione della vicenda legata alla demolizione del Teatro nazionale. La presidenza albanese ha rinnovato la richiesta di arrivare ad una sospensione di tutti i lavori nel sito del vecchio Teatro nazionale, demolito lo scorso anno proprio nel mese di giugno in una mossa che ha scatenato anche moment di violenza tra gruppi di cittadini in protesta e le forze di polizia.(Alt)