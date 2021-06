Emilia Romagna: in arrivo due bandi da 7,1 mln per sostenere studenti e lavoratori disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nuove opportunità formative per le persone con disabilità: più competenze ai giovani, per affrontare l’ingresso nel mondo del lavoro. Ma anche per accrescere, per chi già lavora, l’occupabilità e l’adattabilità nelle aziende e favorire l’inclusione". Lo ha riferito in una nota la Regione Emilia Romagna annunciando "due bandi" con i quali "mette a disposizione degli enti di formazione accreditati 7,1 milioni di euro complessivi per sostenere, attraverso percorsi formativi, le persone disabili e favorirne l’inclusione. Il primo bando di 3,6 milioni di euro, provenienti dal Fondo regionale per le persone con disabilità, prevede in particolare percorsi individuali di ampio respiro, in grado di accompagnare i ragazzi dagli ultimi anni del percorso scolastico o formativo fino all’ingresso nella dimensione lavorativa. Il secondo bando, rivolto anch’esso agli enti di formazione accreditati, riguarda percorsi di formazione permanente, con competenze per l’occupabilità e l’adattabilità. La Regione li finanzia con 3,5 milioni". E infine: "Con questi bandi, la Regione concretizza gli impegni definiti nel documento di programmazione del fondo regionale disabili per il 2021, mettendo in campo opportunità formative diffuse, in linea con gli obiettivi tracciati col patto per il lavoro e per il clima sottoscritto a dicembre 2020". (Ren)