Ucraina-Usa: presidente parlamento Razumkov, importante rafforzare cooperazione

- L'Ucraina è interessata ad aumentare la cooperazione commerciale ed economica con gli Stati Uniti, il suo più grande partner strategico. Lo ha detto il presidente del Parlamento ucraino (la Verkhovna Rada), Dmytro Razumkov, al IX Forum ucraino-statunitense. Secondo Razumkov, c'è ancora molto potenziale per una partnership bilaterale tra i due Paesi. Ad esempio, lo scorso anno il fatturato del commercio estero di beni e servizi tra Ucraina e Stati Uniti è diminuito rispetto al 2019, e secondo il presidente della Rada tale dinamica dovrebbe essere migliorata grazie a sforzi congiunti e coordinati di entrambe le parti. "È importante attrarre investimenti, compresi quelli Usa. Dopotutto, contribuiscono alla creazione di posti di lavoro e aiutano a superare le sfide che lo Stato deve affrontare. Comprendiamo che una legislazione fiscale prevedibile e garantire lo stato di diritto nello stato sono fondamentali per attrarre investitori. Da parte sua, il parlamento è pronto per un dialogo costruttivo con le imprese", ha affermato il portavoce ucraino. (segue) (Rum)