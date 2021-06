Grecia: premier Mitsotakis, con il sì dell'Ue al Pnrr inizia una "nuova era"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia saluta la presenza oggi ad Atene della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, in questo "momento storico" per il Paese e per l'Europa. Lo ha dichiarato il premier ellenico, Kyriakos Mitsotakis, parlando a fianco della presidente Von der Leyen dopo il loro incontro di oggi ad Atene in occasione del via libera da parte dell'esecutivo europeo al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) greco. "E', credo, l'ultimo atto di un tumulto causato dalla pandemia e il primo di una nuova era", ha dichiarato Mitsotakis nel corso dell'evento volto a presentare i dettagli del Pnrr greco intitolato "Grecia 2.0".(Gra)