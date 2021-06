Germania-Ue: Corte costituzionale respinge ricorso AfD contro Fondo europeo ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale federale (BVerfg) ha respinto il ricorso contro il Fondo europeo per la ripresa presentato da Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nell'estrema destra. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la formazione intendeva impedire che il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, promulgasse la legge con cui il Bundestag ha ratificato il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue per il 2021-2027 (Qfp) e il Fondo europeo per la ripresa. Tuttavia, Steinmeier ha firmato il provvedimento il 23 aprile scorso. Pertanto, il BVerfg ha deciso che il ricorso di AfD è inammissibile per assenza di necessità di tutela giuridica. Secondo il partito, con l'approvazione del Qfp e del Fondo europeo per la ripresa, il governo tedesco e il Bundestag non avevano adempiuto al loro dovere di “preservare la sovranità della Germania e la responsabilità di bilancio complessiva” del parlamento federale. AfD aveva, infine, sostenuto che le due iniziative avevano violato diritti, doveri e responsabilità propri e del Bundestag.(Geb)